إقبال المواطنين على شاطئ بورسعيد في إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأحد، من أمام شاطئ البحر الأبيض المتوسط، لرصد إقبال الآلاف من الأهالي والزوار من كافة المحافظات المصرية، تزامنا مع إجازة ثورة 30 يونيو.

وشهد شاطئ محافظة بورسعيد، توافد الآلاف من المصطافين، للإستمتاع بالسباحة داخل مياه الشاطئ، تزامنا مع موجة الطقس شديدة الحرارة، وكذلك ارتفاع نسبة الرطوبة.



ويمتد ساحل البحر الأبيض المتوسط، بداية من حي الشرق بالحدود مع المجرى الملاحي لقناة السويس، مروراً بأحياء العرب والمناخ والزهور، انتهاءً بالحدود الغربية للمحافظة مع محافظة دمياط.



استمتاع الأطفال



الأطفال والكبار على البحر



الأطفال يلعبون في المياه