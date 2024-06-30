إصابة 4 أشحاص إثر انقلاب سيارة ملاكى فى المنصورة الجديدة

الدقهلية - محمد الحبشي

أصيب أربعة أشخاص بإصابات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلوها، أمام مدينة المنصورة الجديدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، أمام المنصورة الجديدة، حيث تبين انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها أربعة أشخاص.

انتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكى أمام المنصورة الجديدة على الطريق الجديد، وبها أربعة أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى جمصة.

وتبين إصابة كل من: ياسر محمود مصطفي، جنى محمد محمود مصطفى، 13 عاما، ومصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، محمد ياسر محمود مصطفى، 14 عاما مصاب بكدمة مفصل القدم الأيمن، وسحجات متفرقة بالجسم، صباح ياسر محمود مصطفى 20 عاما، كدمة بالظهر، جميعهم مقيمى السلسول على طريق جمصة المنصورة.

تم نقل المصابين إلي مستشفي جمصة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.