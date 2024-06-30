أمن الجيزة يعاين مخبزا اشتعل به حريق فى إحدى قرى الحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمخبز اشتعل به حريق وامتد لعقار في إحدى قرى الحوامدية، لحصر الخسائر والتلفيات، وإعداد تقرير لضمه للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية في اندلاع الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب اندلاع الحريق.



ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بمخبز وامتد لعقار في إحدى قرى الحوامدية، تم الدفع على الفور بسيارات إطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.



استمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمخبز، لتحديد سبب اشتعال الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.