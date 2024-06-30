أخبار × 24 ساعة.. وزارة التموين: سداد فارق تصنيع الخبز المدعم للمخابز البلدية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الانتهاء من إصلاح خط مياه فى ميدان فينى بالدقى وعودة المياه تدريجيا
وزارة التموين: سداد فارق تصنيع الخبز المدعم للمخابز البلدية
التموين: استلام 3.551 مليون طن قمح محلى وصرف 45 مليار جنيه مستحقات للمزارعين
وزارة التعليم تصدر قرارات مهمة بشأن امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية
وزير النقل يبحث مع شركات ألمانية إنشاء مركز صيانة ماكينات حفر الأنفاق بمصر
هيئة الدواء تصدر قرارا مهما بشأن صرف المضادات الحيوية من الصيدليات.. تفاصيل
الصحة: الكشف الطبى لـ2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج
وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم بمراكز الثقافة الإسلامية 2024 / 2025م
وزارة التموين تمد المنافذ بالسلع الغذائية استعدادا لصرف مقررات يوليو 2024
مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو
وزارة التعليم ترصد 5 حالات غش بامتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة
233 منشأة طبية معتمدة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق التغطية الصحية الشاملة