أخبار × 24 ساعة.. وزارة التموين: سداد فارق تصنيع الخبز المدعم للمخابز البلدية

إعداد سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الانتهاء من إصلاح خط مياه فى ميدان فينى بالدقى وعودة المياه تدريجيا

وزارة التموين: سداد فارق تصنيع الخبز المدعم للمخابز البلدية

التموين: استلام 3.551 مليون طن قمح محلى وصرف 45 مليار جنيه مستحقات للمزارعين

وزارة التعليم تصدر قرارات مهمة بشأن امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية

وزير النقل يبحث مع شركات ألمانية إنشاء مركز صيانة ماكينات حفر الأنفاق بمصر

هيئة الدواء تصدر قرارا مهما بشأن صرف المضادات الحيوية من الصيدليات.. تفاصيل