4200 طالب وطالبة بالثانوية العامة فى شمال سيناء يؤدون امتحانى الفيزياء والتاريخ

العريش- محمد حسين

أدى اليوم (3752) طالبًا وطالبة من الشعبة العلمية بمحافظة شمال سيناء امتحان مادة الفيزياء، و(459) طالبًا وطالبة من الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ.

تأتي هذه الامتحانات ضمن الجدول الزمني المعتمد لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وتابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، موضحا أن جميع اللجان الامتحانية في المحافظة مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، وذلك لرصد أي محاولات للغش أو حدوث تجاوزات قد تخل بأعمال الامتحانات.

وقال إنه لم تصل لغرفة العمليات أو شكاوي وتم التنبيه بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، تنفيذًا لقرارات وزارة التربية والتعليم.

وأكد رضوان، على توجيه الطلاب الحفاظ على كتيبات المفاهيم الخاصة بكل مادة، والتي يتم توزيعها على الطلاب داخل اللجان، مشيرًا إلى ضرورة عدم الكتابة عليها أو داخلها وتسليمها للملاحظين بعد انتهاء الامتحان يوميًا.

وأضاف، أنه تم التنبيه على ضرورة كتابة بياناتهم مثل الاسم ورقم الجلوس على ورقة الإجابة (البابل شيت) وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف لضمان الشفافية.

وأشار وكيل الوزار، إلى أنه يتم التعامل بحزم مع أي حالات غش سواء عادية أو إلكترونية، وتوفير الهدوء داخل اللجان وخارجها، وتوفير المياه الباردة والمراوح للتغلب على حرارة الجو.

وأكد على تنفيذ كافة إجراءات التفتيش بدقة وحظر دخول أي أجهزة إلكترونية، لضمان سير الامتحانات بانتظام وشفافية.