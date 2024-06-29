14 سبتمبر أولى جلسات دعوى تشهير فرد الأمن بواقعة إمام عاشور ضد أحمد حسن

كتب أحمد إسماعيل

حددت النيابة العامة بالجيزة جلسة 14 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات دعوى التشهير المقامة من فرد الأمن في واقعة اقتحام إمام عاشور لاعب النادي الأهلي مول تجاري بمنطقة الشيخ زايد، ضد الكابتن أحمد حسن.

وكان قد تقدم محامي فرد الأمن المعتدى عليه من اللاعب إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، في واقعة اقتحام مول تجاري بمنطقة الشيخ زايد، بجنحة مباشرة ضد الكابتن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، بناء على طلب موكله عبد الله مصطفى.

وأشار المحامى علي فايز، إلى أن موكله يتهم الكابتن أحمد حسن بالإساءة والتشهير بسمعته، وإساءة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مقطع ڤيديو على صفحته يتهم فيه عبد الله أنه حصل على اموال من إمام عاشور يوم الواقعة المعروفة بحادثة المول، وهذا الادعاء لم يحدث وهو تشهير وادعاء باطل ضد موكلي

وتم الادعاء مدنياً في الدعوى بمبلغ مليون وواحد جنيه بخلاف العقوبة الجنائية.