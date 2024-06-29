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هالة السعيد: وفرنا 65 فرصة استثمارية فى 14 قطاعا خلال الثلاث سنوات الأخيرة

السبت، 29 يونيو 2024 12:09 م
هالة السعيد: وفرنا 65 فرصة استثمارية فى 14 قطاعا خلال الثلاث سنوات الأخيرة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
كتب محمد عبد العظيم

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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكس بشكل إيجابي على دور القطاع الخاص وعلينا النظر إلى هذا البرنامج في إطار الظروف الإقليمية والدولية ولا يمكن التقييم بمعزل عن التطورات الإقليمية والدولية، متابعة: "رغم كل هذه التحديات استطاعت الدولة المصرية طرح 14 شركة من 32 شركة تم طرحهم لمستثمر استراتيجي أو الطرح في البورصة".

وأضافت خلال كلمتها في الجلسة الحوارية حول أجندة الإصلاح الاقتصادي ضمن فعاليات افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "وفرنا 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعا خلال آخر 3 سنوات.. وتم طرح 29 مشروعا وفق الرخصة الذهبية".

وأشارت الوزيرة إلى أن القطاع الخاص شهد زيادة في نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار بعد أن كانت في السابق 28 % لأنه خلال الفترة الأولي خلال عام 2016 تدخلت لتحسين من مستوي البنية التحتية وضخ استثمارات خلال فترة أزمة كورونا لمساندة المؤسسات.. والعام الحالي 40 % نصيب الاستثمارات الخاصة والعام القادم تصل إلى 50 %.. 65 % بنهاية عام 2027.. ونصيب القطاع الخاص من الناتج يصل إلى 70 % من الإنتاج.. والقطاع الخاص هو المشغل للعمالة بنسبة تصل إلى 80 % وفق بيانات التعداد الاقتصادي.







وزيرة التخطيط

كلمة وزيرة التخطيط

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