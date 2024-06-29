نقيب التطبيقيين: ثورة 30 يونيو حققت لمصر إنجازات غير مسبوقة واستعادت مكانتها

كتبت آية دعبس

هنأ المهندس رمضان هلال النقيب العام للتطبيقيين، الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو، والتى أكدت بما لا يدع مجالاً للشك على انحياز القوات المسلحة للشعب المصرى للحفاظ على أمنه واستقراره.

وأشار هلال، إلى أنه في ظل اختلال موازين الاستقرار التي عاشها الشعب المصري جاءت ثورة 30 يونيو لتضع حدا للفوضى، والانقسام المجتمعي وتحمل الرئيس السيسي المسؤولية والأمانة ، في الوقت الذي عانى فيه المصريون من تداعيات الإرهاب وآثاره الكارثية.

وأكد نقيب التطبيقيين على أن ثورة 30 يونيو، جسدت معاني التلاحم بين شعب مصر العظيم وقواته المسلحة، حيث استطاعا معا تصويب المسار وإعادة إحياء قيمة الوطن والحفاظ على هويته واستقراره، ووضع حجر الأساس لبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح أنه منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، حققت مصر إنجازات غير مسبوقة على جميع الأصعدة، واستعادت مكانتها الدولية والإقليمية ودورها المهم في أمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة في مختلف المجالات التي غيرت معالم الدولة المصرية وأطلقت قاطرة البناء والتنمية، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس السيسى، مؤكدا ممثلا لنقابة التطبيقيين على دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادته الحكيمة، متعهدا بالمضي قدمًا في خدمة الصناعة والتطبيقيين والمساهمة في بناء مستقبل مصر الزاهر.