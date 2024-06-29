موسكو توجه احتجاجا لليابان بشأن اعتزامها إجراء مناورات بالقرب من الحدود

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أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو أعربت عن احتجاجها لليابان بشأن اعتزامها إجراء سلسلة من التدريبات العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.



وجاء فى بيان وزارة الخارجية الروسية الذى نُشر على موقعها الإلكترونى، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "فى 28 يونيو الجاري، تم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى السفارة اليابانية فى روسيا، بخصوص خطط السلطات اليابانية إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع ألمانيا وإسبانيا فى جزيرة هوكايدو، قرب الحدود الروسية فى الفترة من 19 إلى 25 يوليو".



وأضاف البيان: "أوضحنا للجانب اليابانى عدم جواز القيام بأى نشاط عسكرى استفزازى قرب حدود بلادنا فى الشرق الأقصى، بما فيها التى تتم بالتعاون مع دول الناتو التى لا تنتمى إلى المنطقة، ونعتبر مثل هذا النشاط بمثابة تهديد محتمل لأمن روسيا".



وأشار البيان أنه "تم التحذير من الإجراءات المضادة الكافية لتعزيز القدرة الدفاعية وحماية سيادة روسيا".



وأكد أن "السياسة غير المسؤولة التى تتبعها إدارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا تضع طوكيو على طريق تصعيد خطير للتوترات فى شمال شرق آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ككل".



يذكر أن المتحدث باسم قيادة القوات الأمريكية فى منطقة المحيط الهادئ، صرح لوكالة "سبوتنيك"، فى وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تنوى نشر منظومات صواريخ متوسطة المدى فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول نهاية هذا العام.

وأعلن الجيش الأمريكي، فى 15 أبريل، أنه تم لأول مرة نشر منظومة صواريخ متوسطة المدى "إم.آر.سي" فى الفلبين.