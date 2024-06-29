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مفوض لسياسة الجوار: الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى بدأت تؤتي ثمارها

السبت، 29 يونيو 2024 03:48 م
مفوض لسياسة الجوار: الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى بدأت تؤتي ثمارها أوليفر فارهيلي
كتب محمد تهامى زكى

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أعرب أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، عن سعادته بالعودة إلى مصر مرة أخرى، مؤكدا أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي بدأت تؤتي ثمارها بالفعل.

وقال فارهيلي، عبر حسابه على منصة X: "من الرائع العودة إلى مصر، الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، حضور أول نتائجها الرئيسية مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر"، مضيفا: "نحن نطور ونستثمر ونحقق النمو والوظائف بينما نربط اقتصاداتنا".

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فارهيلي عبر حسابه على منصة X
 

وكان فارهيلي، أكد خلال كلمته في الجلسة الحوارية حول أجندة الإصلاح الاقتصادي ضمن فعاليات افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت: "مصر يمكن أن تمد أوروبا بالكهرباء الخضراء من خلال المشروعات الجديدة.. ورأينا مشروع الكابل البحري ونتطلع إلى المزيد مع التعاون مصر في مجالات الهيدروجين.. ومصر لديها الكثير من الإمكانيات ومصر من خلال اتفاقيات التعاون المشترك ستصبح أحد أكبر موردي الهيدروجين إلى أوروبا.

وتابع: "مصر تلعب دورا محوريا كشريك موثوق في مجال الطاقة وهناك اتفاقيات لها علاقة بالرقمنة وغيرها من المشروعات التي توفر استثمارات داخل الدولة المصرية.. ونتعاون أيضا مع مصر في مجالات المياه والغذاء والتعداد السكاني المتزايد لها احتياجات متزايدة في ظل العدوان الروسي على أوكرانيا ولابد من الاستثمار في مجالات الزراعة والإنتاج الغذائي والمياه وسوف نعمل في هذه المجالات".

 







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