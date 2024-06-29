مصرع 2 وإصابة 35 شخصاً في حادث انقلاب أوتوبيس بالساحل الشمالي

مطروح _ حسن مشالي

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 35 آخرين، منذ قليل، إثر حادث انقلاب أتوبيس يقل 50 راكباً، على طريق محور قرية عبدالرحمن المستجد، أمام محطة بنزين الوطنية جنوب العلمين، بالساحل الشمالي، وتم نقل المصابين والجثتين إلى مستشفى العلمين التخصصي.

وكانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف قد تلقت بلاغاً بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بـ 17 سيارة إسعاف، إلى موقع حادث إنقلاب الأتوبيس، وإخلاء 35 مصاباً وجثتين، إلى مستشفى العلمين التخصصي، حسب البيان المبدئي حول الحادث وجارِ المتابعة.

وانتقلت إلى مكان الحادث، فور وقعه، سيارات الإسعاف، وقوات الشرطة، والمرور، ومسئولي الأجهزة المعنية، للمشاركة في إسعاف المصابين وإخلائهم إلى المستشفى، ورفع أثار الحادث من على الطريق وتسيير حركة المرور.