اليوم السابع
Ads
السبت، 29 يونيو 2024 05:15 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع 2 وإصابة 35 شخصاً في حادث انقلاب أوتوبيس بالساحل الشمالي

السبت، 29 يونيو 2024 03:53 ص
مصرع 2 وإصابة 35 شخصاً في حادث انقلاب أوتوبيس بالساحل الشمالي اسعاف .. ارشيفية
مطروح _ حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 35 آخرين، منذ قليل، إثر حادث انقلاب أتوبيس يقل 50 راكباً، على طريق محور قرية عبدالرحمن المستجد، أمام محطة بنزين الوطنية جنوب العلمين، بالساحل الشمالي، وتم نقل المصابين والجثتين إلى مستشفى العلمين التخصصي.

وكانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف قد تلقت بلاغاً بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بـ 17 سيارة إسعاف، إلى موقع حادث إنقلاب الأتوبيس، وإخلاء 35 مصاباً وجثتين، إلى مستشفى العلمين التخصصي، حسب البيان المبدئي حول الحادث وجارِ المتابعة.

وانتقلت إلى مكان الحادث، فور وقعه، سيارات الإسعاف، وقوات الشرطة، والمرور، ومسئولي الأجهزة المعنية، للمشاركة في إسعاف المصابين وإخلائهم إلى المستشفى، ورفع أثار الحادث من على الطريق وتسيير حركة المرور.

 







محافظة مطروح

حادث

انقلاب اوتوبيس

مستشفى العلمين

حادث مروري

الساحل الشمالي

طريق سيدي عبدالرحمن

اخبار الحوادث

اخبار مصر




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة