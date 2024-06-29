اليوم السابع
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مصرع مزارع وإصابة مسن بطلقات نارية فى خلاف على أرض زراعية بقنا

السبت، 29 يونيو 2024 10:02 ص
مصرع مزارع وإصابة مسن بطلقات نارية فى خلاف على أرض زراعية بقنا جثة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى مزارع مصرعه وأصيب آخر، اليوم السبت، بطلقات نارية في خلاف على قطعة أرض زراعية بقرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع مزارع وإصابة آخر بطلقات نارية بسبب خلافات على أرض زراعية بقرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتبين أن المشاجرة أسفرت عن مصرع دياب حنفي إبراهيم، 58 عاما، متأثرا بإصابته بطلق ناري، وإصابة كمال إبراهيم، 80 عاما، طلق ناري في الفخذ الأيسر، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين في الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلي مشرحة المستشفي والمصاب  يتلقى العلاج.


 







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