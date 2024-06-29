اليوم السابع
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مصرع طفل دهسته سيارة مسرعة على طريق الداخلة بلاط بالوادى الجديد

السبت، 29 يونيو 2024 11:35 م
مصرع طفل دهسته سيارة مسرعة على طريق الداخلة بلاط بالوادى الجديد إسعاف - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

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لقى طفل مصرعه، اليوم السبت، بعد أن صدمته سيارة ملاكي بمدينة بلاط في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفل لمشرحة مستشفى الداخلة العام، وتبين وفاة الطفل محمد محمود سنوسي، 4 سنوات، بعد أن صدمته سيارة ملاكي على الطريق العام أمام المسجد الشرفي لمدينة بلاط، وجرى نقل جثة الطفل لمستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







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