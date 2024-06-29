محافظ بنى سويف يناقش ملف التعديات على الأراضى وجهود التفتيش المالى والإدارى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري، قد يعوق جهود الدولة التنموية، بالتوازي مع تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير النصف الشهري، الذى عرضه أحمد محمد دسوقى مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وتضمن الإشارة إلى جهود الإدارة ،خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو الجاري، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة ،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.

وتبين من التقرير أنه تم خلال تلك الفترة ،توجيه 27 من الزيارات التفيشية المفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات والمشروعات التابعة للمحافظة،بواقع 7زيارات لمجالس القرى و13زيارة على المنشآت الطبية والوحدات الصحية بجانب 8 زيارات على بعض المديريات والقطاعات الخدمية، شملت: الإسكان، التضامن، الطب البيطري، الشباب والرياضة، العمل، الزراعة، إضافة إلى فحص والمشاركة في فحص عدد من الشكاوى، وقد تم رصد بعض حالات غباب وترك عمل خلال الفترة المذكورة بتلك الجهات.

حيث كلف المحافظ مسؤولى الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها والمتمثلة في: حالات الغياب وترك العمل، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، وإعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب .

فى سياق متصل، شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضرورة مواجهة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة و المخلفات على مستوى المراكز والمدن، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، بشأن جهود الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لمواجهة التعديات والبناء المخالف،وتضمن الإشارة إلى استمرار جهود الوحدات المحلية في تنفيذ توجيهات المحافظ باستمرار المتابعة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ، لضمان عدم تكرار حالات التعد والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بإزالة حالة تعد بالبناء المخالف بجوار قاعة شهرزاد بطريق السادات وإزالة 5حالات تعد علي قطعة أرض ببنى عفان و باها و السعادنة ، وإيقاف أعمال مخالفة لتحويل من سكنى لتجاري ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا بإيقاف تعد بالبناء على مساحة نصف قيراط تقريبا على حرم مصرف محمد إسماعيل وتم إيقاف أعمال البناء فى المهد وتم التواصل مع مسؤل الصرف لمتابعة أى حالات تعد فى المهد ، بجانب إزالة تعد في المهد على أرض زراعية بزمام كفر أبو شهبة على مساحة نصف قيراط، وذلك بالتزامن مع قيام باقى رؤساء المدن " كل في مركزه" بمواصلة جهود إزالة التعديات و اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق بين الجهات الأمنية وحماية الأراضى ووحدات المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى تواصله ومتابعته المستمرة مع رؤساء الوحدات المحلية لتكثيف العمل في ملف التعديات ، وذلك في إطار تكليفات المحافظ"د.محمد هاني غنيم " خلال الاجتماع الذي عقده "نهاية الأسبوع الماضي " بسرعة الانتهاء من إزالة كافة المتغيرات المكانية الواردة في التقارير التي تم عرضها خلال الاجتماع ، في غضون الأيام القليلة المقبلة وبحد أقصى نهاية يونيو الجاري ، وتوجيهاته لمدير وحدة المتغيرات المكانية ، بعرض تقرير يومي"على فترتين صباحي ومسائي " بموقف المتغيرات المكانية وما تم اتخاذه حيال المتغيرات التي يتم رصدها على مدار اليوم.