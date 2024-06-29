محافظ المنوفية يتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة بكل اللجان

المنوفية - محمد فتحى

تابع صباح اليوم السبت اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، انتظام أعمال امتحانات الثانوية العامة بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ، مؤكداً على أن هناك متابعات دورية بجميع لجان الامتحانات وذلك من خلال الربط المباشر بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بالمدن والمراكز لمتابعة الحالة العامة للجان والتعامل الفوري مع أية بلاغات حفاظاً على مصلحة الطلاب، حيث يؤدى اليوم الموافق 29 يونيه طلاب الثانوية العامة القسم العلمي امتحان مادة الفيزياء والقسم الأدبي امتحان مادة التاريخ.

وأكد محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم، انتظام كافة اللجان بنطاق المحافظة وتوافد جميع الطلاب على اللجان لأداء الامتحان وذلك وسط أجواء مستقرة، مشيراً إلى أنه قد بلغ عدد الطلاب الذين لهم الحق في دخول الامتحان والبالغ عددهم 36 ألف و721 طالب وطالبة موزعين على ( 104 ) لجنة امتحانية والانتهاء من تجهيز 22 استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن هناك تنسيق تام ومستمر مع الجهات الأمنية والمعنية لحماية وتأمين اللجان الامتحانية وخطوط سير سيارات توزيع صناديق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة ، مشيرا إلى أنه تم مراجعة كافة التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير العملية الإمتحانية بكافة اللجان .

وشدد محافظ المنوفية، على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب بما يساعدهم علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لضمان الانتهاء من الإمتحانات بالشكل اللائق وبما يحقق المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة التعليمية المخالفين حفاظاً على الصالح العام ومصلحة أبنائنا الطلاب.