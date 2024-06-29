ما أعراض الطفرة الجديدة من سلالة 1ب لجدرى القرود المتفشى حاليا؟

كتبت ـ أمل علام

ينتشر شكل جديد من الجدري في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يثير مخاوف من إمكانية انتشاره إلى أوروبا، ويعتقد أن طفرة المجموعة 1ب، التي يطلق عليها الخبراء "الأكثر خطورة حتى الآن"، هي السبب وراء موجة من حالات الإجهاض، وتقتل واحدًا من كل 10 من المصابين.

وحذر العلماء الذين يتتبعون انتشار السلالة الجديدة من أنها تبدو الأكثر قابلية للانتقال حتى الآن وقد تصل إلى أوروبا، إذن، ما مدى القلق الذي يجب أن نشعر به، ومن هو الأكثر عرضة للخطر، وما الذي يجب علينا فعله لحماية أنفسنا؟

ما جدرى القرود؟

جدري القرود، هو عدوى فيروسية كانت تقتصر في السابق بشكل أساسي على غرب ووسط أفريقيا، وقد انتشر إلى البشر من خلال الاتصال المباشر بالحيوانات مثل السناجب المعروفة بأنها تؤوي الفيروس، ومع ذلك، يمكن أن ينتقل أيضًا من خلال الاتصال الوثيق جدًا بشخص مصاب.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطيانية، فقد تم اكتشاف الفيروس لأول مرة عندما حدث تفشي مرض يشبه الجدري في القرود الموضوعة للبحث في عام 1958، ومن هنا جاء الاسم السابق.

وتم تسجيل أول حالة إصابة بشرية في عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتم الإبلاغ عن الإصابة بشكل رئيسي في بلدان وسط وغرب أفريقيا منذ ذلك الحين.

في عام 2022، دفع تفشي المرض في أوروبا والولايات المتحدة والذي أثر بشكل كبير على الرجال المثليين ومزدوجي الميل الجنسي، منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة، كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن انتشار جدرى القرود mpox بشكل أساسي عن طريق الاتصال الجنسي.

ما السلالة الجديدة؟

تعتبر المجموعة 1ب من نسل سلالة المجموعة 1 القاتلة من جدرى القرود mpox وتختلف عن النسخة الأخف (المجموعة 2) التي انتشرت في أكثر من 20 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة، في عام 2022، وظهر المرض لأول مرة في موسم الأمطار عندما كانت الطرق سيئة وكانت حركة الناس بين المدن والقرى محدودة.

وحذر العلماء من أن موسم الجفاف الحالي قد يشهد انتقال العدوى بشكل أكبر، خاصة خلال العطلات المدرسية حيث يتنقل الناس بشكل أكبر.

من جانبها قالت ترودي لانج، أستاذة أبحاث الصحة العالمية بجامعة أكسفورد، في مؤتمر صحفى، إنه عندما تم اكتشاف تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية في سبتمبر الماضي، افترض العلماء أنه سيكون من النوع 2، بسبب انتقاله جنسيًا.

ومع ذلك، أظهرت الاختبارات الجينية أنها تنتمي إلى سلالة أكثر ضراوة، تم العثور على الفئة 1 تاريخيًا فقط في الأشخاص الذين يتناولون اللحوم المصابة.

ما مدى اختلافه عن السلالات الأخرى؟

حذر العلماء من أن هذه السلالة هي "بلا شك" "الأكثر خطورة" حتى الآن، ومن غير الواضح أيضًا مدى سرعة انتشار السلالة الجديدة، ولكن الأعراض تكون أكثر حدة، إذ ينتشر الطفح الجلدي في كثير من الأحيان إلى الجسم بأكمله.

حتى الآن، تم التعرف على حوالي 600 مريض مصابين بالشكل المتحور من الفيروس في كاميتوجا - المدينة التي تم رصده فيها لأول مرة.

وقال لياندر مورهولا ماسيريكا، منسق الأبحاث في إدارة الصحة في مقاطعة جنوب كيفو – شرق البلاد – إن 24 مقاطعة من مقاطعات البلاد البالغ عددها 26 مقاطعة تأثرت بتفشي المرض، لكن الخبراء يحذرون من أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير، نظرا لأن المستشفيات تسجل فقط الحالات الشديدة التي تتطلب رعاية متقدمة، ولا يزال من غير المعروف أيضًا عدد الحالات التي لا تظهر عليها أعراض أو الأشخاص الذين يعانون من أعراض بسيطة، والذين لا يزال بإمكانهم نشر العدوى.

أين تم العثور على الشكل المتحور للفيروس؟

وقد تم الإبلاغ عن جميع الحالات حتى الآن في مدن جمهورية الكونغو الديمقراطية المتاخمة لدول رواندا وبوروندي وأوغندا، ومع ذلك، قال العلماء إنه من المرجح للغاية أن يكون الفيروس قد وصل بالفعل إلى هذه البلدان المجاورة، على الرغم من عدم تأكيد أي حالات في أي مكان آخر غير جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال جون كلود أوداهيموكا، المحاضر في جامعة رواندا والذي يراقب تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إنهم يعتقدون أن أول شخص مصاب بالسلالة الجديدة كان السبب في تفشى هذه السلالة الجديدة، وحذر العلماء من أن العاملين في مجال الجنس يسافرون بانتظام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجيرانها، مما يعني أن هذا قد يكون طريقا محتملا لانتقال العدوى.

ما مدى خطورته؟

لا يشكل الجدري المائي عادة خطورة، حيث يتعافى معظم المرضى في غضون أسابيع قليلة دون علاج، ومع ذلك، قد يكون المرض قاتلاً، وتشير التقديرات الأولية إلى أن السلالة الجديدة المتحولة يبلغ معدل الوفيات فيها 5% لدى البالغين و10% لدى الأطفال، ولكن هناك جانب آخر مثير للقلق وهو أن العدوى لدى النساء الحوامل كانت تتسبب في عدد "مثير للقلق" من حالات الإجهاض.