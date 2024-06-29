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ماراثون الثانوية.. 6912 طالب وطالبة بالأقصر يؤدون امتحانى الفيزياء والتاريخ

السبت، 29 يونيو 2024 09:04 ص
ماراثون الثانوية.. 6912 طالب وطالبة بالأقصر يؤدون امتحانى الفيزياء والتاريخ امتحانات مواد الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ
الأقصر – أحمد مرعى

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رصد "تليفزيون اليوم السابع"، من أمام مدارس الأقصر، اليوم السبت، توجه طلبة وطالبات الثانوية العامة إلى اللجان لأداء امتحانات مواد الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية للعام الدراسى 2023/2024، والتي تستمر لمدة 3 ساعات من التاسعة صباحاً وحتى 12 مساءاً.

ومن جانبه صرح الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إنه تجرى امتحانات الثانوية العامة فى 22 لجنة أساسية وفرعية يجرى تجهيزها لخدمة 6912 طالب وطالبة، حيث تضم المحافظة (5154 طالب وطالبة بشعبة علمى علوم – 389 طالبة وطالبة فى شعبة علمى رياضة – و1369 طالب وطالبة فى شعبة الأدبى)، كما تم تجهيز استراحات المراقبين خلال امتحانات الثانوية العامة لخدمتهم طوال فترة الإمتحانات.

يذكر أن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألف و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركز لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالب مكفوف و3306 طالب دمج تعليمى و1646 طالب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط ، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا، كما يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل واضح في كراسة الإجابة.







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