لو بتستحدمى غسالة أطباق اتبعى هذه الخطوات هتخفضى فاتورة الكهرباء

كتبت رحمة رمضان

يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالتعاون مع "اليوم السابع"، بعض النصائح لتقليل استهلاك غسالة الأطباق من الكهرباء والتي تساعد المواطنين على خفض قيمة فاتورة الاستهلاك علاوة على مساعدة الدولة في تجاوز أزمة تخفيف الأحمال فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، والتى قد تساهم فى تقليل عدد ساعات تخفيف الأحمال، وذلك بعنوان "خليك إيجابي.. رشد استهلاكك وساعد فى تقليل مدة تخفيف الأحمال".

و فيما يلى طرق الاستخدام الأمثل لغسالة الأطباق لترشيد الاستهلاك :

1- اشتري غسالة الأطباق عالية الكفاءة عليها الملصق AAA.

2- اختيار دورة التشغيل المناسبة من أجل غسل الأواني والصحون.

3- يفضل غسل الصحون على درجة حرارة 40 درجة مئوية، وتجنب استخدام درجة حرارة عالية.

4- تفعيل مفتاح توفير الطاقة الموجود بكل غسالة اطباق، فهذا سيجبرها على التوقف عن العمل تماما قبل أن تبدأ مرحلة التجفيف لأن عملية التجفيف تستهلك الكثير من الكهرباء.