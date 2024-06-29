قوات الاحتلال تعاود التوغل فى منطقة الشاكوش برفح الفلسطينية وإصابة نازحين

كتب محمد عبد العظيم

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل إن قوات الاحتلال تعاود التوغل في منطقة الشاكوش برفح الفلسطينية وإصابة عدد آخر من النازحين.

أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37834 شهيدًا، و86858 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم، الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و224 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ267 تواليًا، عبر شنّ عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين.