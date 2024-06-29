قافلة طبية بـ12 تخصصا تقدم خدماتها مجانا للأهالى بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء، عن انطلاق قافلة طبية شاملة مجاناً لخدمة أهالي المحافظة تضم 12 تخصصا.

وتستقبل القافلة الأهالي في مدرسة الشهيد محمد محمود البهنساوي بالعريش، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء وجهات الاختصاص .

تضم القافلة نخبة من الأطباء المتخصصين في مجالات متنوعة فى تخصصات أمراض الكبد، الباطنة، الجهاز الهضمي، الأنف والأذن والحنجرة، أمراض القلب، الأطفال، جراحة الأوعية الدموية، الجلدية والتناسلية، الكلى والمسالك البولية، المخ والأعصاب، والأشعة.

أعلن اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن القافلة الطبية ستعمل لمدة أسبوع كامل لخدمة أهالي المحافظة.

وأوضح أن هذه القافلة تأتي بتنظيم من "جمعية الدكتور محمد عبد الوهاب لرعاية مرضى زراعة الكبد" بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة ومديرية الصحة بشمال سيناء.

ستواصل القافلة أعمالها في مدرسة الشهيد الرائد محمد محمود البهنساوي بمدينة العريش حتى يوم الجمعة الموافق 5 يوليو المقبل.

وأشار شوشة إلى أن القافلة ستقدم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، بالإضافة إلى إجراء التحاليل المعملية لجميع المرضى.