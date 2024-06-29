فتح باب اللجان أمام طلاب الثانوية بالإسكندرية لأداء امتحانى الفيزياء والتاريخ

الإسكندرية - أحمد الزغبي

توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت على لجان الامتحانات، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية "علوم ورياضة " الامتحان فى مادة الفيزياء وطلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا .

من جانبه، قال الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ 54 ألفا و502 طالب منهم 17 ألفا و455 طالبا بالشعبة الأدبية، و24 ألفا و280 طالبا لشعبة العلوم، و105 آلاف و65 طالبا لشعبة الرياضيات وألفين و202 طالب للدولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، كما تم تجهيز 34 استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية، منها 25 استراحة للرجال و9 استراحات للسيدات.

وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الصادرة في الكتاب الدوري رقم (22) الصادر في مايو 2023، بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة وذلك في إطار تكاتف الجهود كافة التي تساهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

وأصدر تعليماته لجميع الجهات التنفيذية المسؤولة عن سير الامتحانات بالمديرية، بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

وشدد على توفير الأثاث اللازم، مؤكدًا متابعة مدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.



توافد طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية اليوم



طلاب الثانوية العامة أمام لجان الامتحانات بالإسكندرية