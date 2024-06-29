عامل يعترف بتحويل منزله إلى ورشة لصيانة وتصنيع الأسلحة النارية فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عامل تم القبض عليه، لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في البدرشين، بتحويل مسكنه إلى وكر لصيانة وتصنيع الأسلحة النارية، وبيعها لعملائه من الخارجين عن القانون، مقابل مبالغ مالية يتم تحديدها حسب قطعة السلاح المباعة، سواء كانت خرطوش أو آلية.

أضاف المتهم أنه سابق اتهامه في عدة قضايا، ولديه خبرة في تصنيع الأسلحة الخرطوش، وصيانة الأسلحة الآلية، بالإضافة إلى تعديل الطبنجات، وأنه يدير عمله ويستقبل عملائه داخل منزله.

واعترف المتهم بحيازة عددا من الأسلحة النارية خرطوش وآلية، وأدوات تستخدم في التصنيع بهدف الاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى – 5 طبنجات معدلة – عدد من الطلقات - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع)، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.