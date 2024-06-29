ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه خلال حملات أمنية بسوهاج

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط 11 كيلو جرام من مخدر الحشيش وأسلحة نارية بدون ترخيص بحوزة عاطل بسوهاج، وتقدر قيمتها المالية بمليون جنيه تقريباً.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن سوهاج قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بالإتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام – فرد محلى وعدد من الطلقات – طبنجة معدلة – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" – ميزان حساس).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (مليون جنيه تقريباً).