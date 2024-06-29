ضبط محطة وقود لتهريبها 40 ألف لتر سولار لبيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد عبد العال مدير المديرية، حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ، لمواجهة بيع السلع المدعمة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملات التى أشرف عليها سمير البلكيمي وكيل مديرية التموين، عن ضبط أحد تجار مشروع جمعيتى لقيامه بتجميع ماكينات صرف سلع تموينية لتجار آخرين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على 4 ماكينات لصرف نقاط الخبز.

كما تم ضبط إحدى محطات الوقود لتصرفها فى 40000 بالبيع فى السوق السوداء، وضبط 1000 لتر سولار داخل عهدة باطنية غير مرخصة و4.2 طن سماد مدعم بالبيع فى السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبها، وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس .



