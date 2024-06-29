شمال سيناء: غياب 30 طالبا فى امتحانات الثانوية العامة

شمال سيناء - محمد حسين

رصدت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء الخاصة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة، غياب 30 طالبا عن امتحانات الثانوية العامة فى مواد الفيزياء والتاريخ واللغة الإنجليزية للطلاب المكفوفين.

أعلنت الغرفة، أنه في مادة الفيزياء، بلغ عدد الطلاب المسجلين 3752 طالبًا، حضر منهم 3724 طالبًا، بينما غاب 28 طالبًا، بنسبة حضور بلغت 99.2%، أما في مادة التاريخ، فقد كان عدد الطلاب المسجلين 459 طالبًا، حضر منهم 457 طالبًا، وغاب طالبين، بنسبة حضور 99.6%، كما أدَّى طالبين مكفوفين امتحان مادة اللغة الإنجليزية في العريش بنسبة حضور 100%.

وأكدت غرفة العمليات أنها لم تتلقَّ أي إخطارات أو شكاوى خلال سير الامتحانات، مما يدل على سير الامتحانات بسلاسة وانتظام.

وأدى اليوم (3752) طالبًا وطالبة من الشعبة العلمية بمحافظة شمال سيناء امتحان مادة الفيزياء، و(459) طالبًا وطالبة من الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ.

تأتي هذه الامتحانات ضمن الجدول الزمني المعتمد لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

تابع حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، وأوضح أن جميع اللجان الامتحانية في المحافظة مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، وذلك لرصد أي محاولات للغش أو حدوث تجاوزات قد تخل بأعمال الامتحانات، مضيفا، إنه لم تصل لغرفة العمليات او شكاوي وتم التنبيه بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، تنفيذًا لقرارات وزارة التربية والتعليم.

وأكد رضوان، على توجيه الطلاب الحفاظ على كتيبات المفاهيم الخاصة بكل مادة، والتي يتم توزيعها على الطلاب داخل اللجان، مشيرًا إلى ضرورة عدم الكتابة عليها أو داخلها وتسليمها للملاحظين بعد انتهاء الامتحان يوميًا.

وتابع أنه تم التنبيه على ضرورة كتابة بياناتهم مثل الاسم ورقم الجلوس على ورقة الإجابة (البابل شيت) وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف لضمان الشفافية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه يتم التعامل بحزم مع أي حالات غش سواء عادية أو إلكترونية، وتوفير الهدوء داخل اللجان وخارجها، وتوفير المياه الباردة والمراوح للتغلب على حرارة الجو، مؤكدا تنفيذ كافة إجراءات التفتيش بدقة وحظر دخول أي أجهزة إلكترونية، لضمان سير الامتحانات بانتظام وشفافية.



