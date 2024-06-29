شاهد.. ردود فعل طلاب الثانوية بالبحر الأحمر حول امتحانى الفيزياء والتاريخ

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث تليفزيون اليوم السابع، اليوم فيديو مباشر من أمام إحدى لجان الثانوية العامة بمحافظة البحر الأحمر، مدينة الغردقة لرصد ردود افعال الطلاب حول امتحان مادة الفيزياء للشعبه العلمية، وكذلك مادة التاريخ للشعبة الأدبية .

وأكد طلاب الشعبة الأدبية أن امتحان مادة التاريخ كان سهل ومباشر وفى متناول الطالب المتوسط، حيث أن رسمت مادة التاريخ البسمة على وجوه اغلب طلاب الشعبة الأدبية .

من ناحية آخرى، اختلفت ردود طلاب الشعبة العلمية على مادة الفيزياء، حيث اكد مادة طلاب الشعبة العلمية على أجزاء صعبة من مادة الفيزياء، وأكد البعض الأخر علي سهولة الامتحان وأنه فى مستوى الطالب المتوسط,

وشهد محيط لجان الثانوية العامة بالبحر الأحمر تواجد أولياء الأمور منذ بداية الامتحان فى انتظار أبنائهم للاطمئنان عليهم فى امتحانات الثانوية العامة.



