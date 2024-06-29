سقوط المتهمين بالنصب على المواطنين بدورات تدريبية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية، بوقوع مشاجرة داخل عقار بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول: (9 أشخاص)، وطرف ثان: (مديرة إحدى الكيانات التعليمية "غير مرخصة" كائنة بالعقار محل البلاغ – ولها فرع آخر بمحافظة الدقهلية)، حيث قرر أحد الأشخاص من الطرف الأول بإلتحاقهم بالكيان المُشار إليه لتلقى دورات تعليمية فى مجالات مختلفة مقابل مبالغ مالية نظير حصولهم على شهادات معتمدة ولدى مطالبتهم بتلك الشهادات عقب انتهاء الدورات قامت مديرة الكيان التعليمى المُشار إليه "طرف ثان" برفض تسليم الشهادات أو رد المبالغ المالية لهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مديرة الكيان المُشار إليه، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.