اليوم السابع
Ads
السبت، 29 يونيو 2024 02:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

سقوط المتهمين بالنصب على المواطنين بدورات تدريبية

السبت، 29 يونيو 2024 01:15 م
سقوط المتهمين بالنصب على المواطنين بدورات تدريبية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية، بوقوع مشاجرة داخل عقار بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول: (9 أشخاص)، وطرف ثان: (مديرة إحدى الكيانات التعليمية "غير مرخصة" كائنة بالعقار محل البلاغ – ولها فرع آخر بمحافظة الدقهلية)، حيث قرر أحد الأشخاص من الطرف الأول بإلتحاقهم بالكيان المُشار إليه لتلقى دورات تعليمية فى مجالات مختلفة مقابل مبالغ مالية نظير حصولهم على شهادات معتمدة ولدى مطالبتهم بتلك الشهادات عقب انتهاء الدورات قامت مديرة الكيان التعليمى المُشار إليه "طرف ثان" برفض تسليم الشهادات أو رد المبالغ المالية لهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مديرة الكيان المُشار إليه، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.







شهادات معتمدة

مشاجرة

نصاب

كيان وهمى

أخبار الحوادث

دورات تدريبية




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة