رئيس قوى عاملة النواب: 30 يونيو أنقذت مصر من براثن مستنقع الفوضى الإخوانية

كتبت ـ آية دعبس

هنأ النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسم عمال مصر بصفة عامة ، والعاملين بالقطاعات الثلاثة بصفة خاصة ، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشعب مصر العظيم، ورجال القوات المسلحة والشرطة بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو، مؤكدا أنها أنقذت مصر من مؤامرة كانت تستهدف الدولة والشعب على السواء، وعبرت عن رفض المصريين لتغيير الهوية المصرية، وأنقذت الدولة المصرية من براثن مستنقع الفوضى الإخوانية ، ودليلا علي قوة المصريين.

وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن 30 يونيو أثبتت للعالم كله أنه لا أحد يستطيع قهر إرادة المصريين، وأن الجيش المصرى وقف بجانب الشعب وحمى إرادة الملايين الذين خرجوا للتصدي للفاشية المتسترة بشعارات دينية، ورفض الاستسلام للتدهور العام، ومخططات تزييف الوعي.

ووصف النائب عادل عبد الفضيل هذه الثورة بأنها كانت صاحبة الفضل فى إنقاذ البلاد من المخططات الإرهابية والفتنة التى استهدفت بها الجماعات الدموية تقسيم البلاد وإدخالها فى حروب أهلية، وكشفت عن درجة الوعى التى يتمتع بها المصريون ونضجهم الفكري والسياسى، حيث أعلنوا رفضهم التام لمحاولات النيل من مصر وأمنها واستقرارها.

وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن المصريين سطروا ملحمة عظيمة في ثورة 30 يونيو، عندما خرجوا جميعا وعلى قلب رجل واحد في الشوارع والميادين، مُعلنين رفضهم لاستمرار حكم جماعة الإخوان الإرهابية للبلاد.

وأضاف "عبد الفضيل" في تصريحات صحفية بهذه المناسبة، أن المصريين ضربوا المثل والقدوة لكل شعوب العالم فى كيفية الحفاظ على الوطن الأم من خلال وحدة الصف والهدف والتكاتف التام في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب والعبور بالدولة المصرية إلى بر الأمان وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية ، مؤكدا أن قواتنا المسلحة الباسلة كانت كعهدها دائما على مستوى المسئولية واتخذت بقيادة المقاتل البطل الفريق عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى آنذاك قرارا سجله التاريخ بحروف من نور بالانحياز التام والمطلق لإرادة الشعب المصرى العظيم لاسقاط حكم دولة المرشد.

واختتم النائب عادل عبد الفضيل تصريحاته قائلا : إن الرئيس السيسي عمل منذ توليه حكم البلاد في العام 2014 وحتى من قبل أن يؤدي اليمين الدستورية كرئيس للبلاد على بناء المواطن المصري، حتى يكون قادرا على مواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط به، محذرا أعداء الوطن من أي تهديد للسلم والأمن والاستقرار داخل المجتمع المصري، مشيرا إلي أن الرئيس حقق إنجازات غير مسبوقة في كل قطاعات الدولة المصرية، و استطاع مع شعب مصر العظيم أن يحقق قفزات تنموية هائلة في جميع المجالات، وأعاد لمصر هيبتها عربيا ودولياً .