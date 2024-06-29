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رئيس غرفة القاهرة: مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى يجذب المستثمرين

السبت، 29 يونيو 2024 01:47 م
رئيس غرفة القاهرة: مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى يجذب المستثمرين أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية
كتب - إسلام سعيد

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شارك أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية في مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، ويستمر لمدة يومين .

وقال أيمن العشري، إن هذا المؤتمر يأتي في الوقت المناسب لدعم الاستثمار في مصر، كما أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمؤتمر رسالة مهمة بأن القيادة السياسية المصرية تساند المستثمرين وتدعمهم من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في القطاعات المختلفة في مصر، وأن مصر بلد الأمن والأمان ورسالة مهمة أيضا لجذب المستثمرين.

وأبدي (العشري) تفاؤلة بنتائج هذا المؤتمر وفي ظل الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين والتفاف كل الجهات ألمعنية من القطاعين العام والخاص حول هذا المؤتمر.

وأكد رئيس غرفة القاهرة، أن هذا المؤتمر يمثل اهمية خاصة لزيادة التعاون المصري الاوروبي ونقل التجارب الأوروبية الناجحة في الاستثمار إلى التسوق المصري وهو ما يصب في صالح اقتصاديا القومي.

وتستضيف مصر  مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال يومي 29 و30 يونيو 2024

ويستهدف المؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.







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