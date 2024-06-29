رئيس جامعة الأقصر يتابع امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، أعمال امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية بالجامعة بالتعاون مع كلية التجارة جامعة أسيوط للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، وذلك برفقة الأستاذ الدكتور وليد محمد عبد الله مدير برامج الماجستير والدكتوراه المهنية بالجامعة.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، ضرورة توفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات وسرعة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة أية عوائق تحول دون أدائهم الامتحانات بسهولة ويسر.

واطمأن الدكتور حمدي محمد حسين، خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها على أكمل وجه.

ومن جانبه قال الدكتور وليد محمد عبدالله، مدير برامج الماجستير والدكتوراة المهنية بالجامعة، إن الامتحانات تسير بشكل طبيعي ولم نرصد أية معوقات؛ وأن الطلاب يؤدون الامتحانات في جو ملائم مع توفير كل سبل الراحة لهم داخل اللجان.

يذكر أن برامج الماجستير والدكتوراة المهنية بالجامعة بالشراكة مع كلية التجارة جامعة أسيوط تتمثل في برنامج الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال - والماجستير المهنى فى إدارة المستشفيات والخدمات الصحية، وبرنامج الماجستير المهنى فى المحاسبة، وبرنامج الدكتوراه المهنية فى إدارة الأعمال.

فيما واصل الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، جولاته اليومية لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 في آخر أيامها، حيث تفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الطب بمدينة طيبة الجديدة، وتم التأكيد على حرص إدارة الجامعة على توفير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة ونظامية، مشددًا على ضرورة إعطاء الوقت الكافي لكل امتحان، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة على استفسارات الطلاب، ووجه بتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المطلوبة لتوفير مناخ مثالي لإتمام الامتحانات.