رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى المشترك، اجتماعًا مع تيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذى لشركة "سكاتك" النرويجية، و⁠هانز أولاف راين، الرئيس التنفيذى لشركة "يارا كلين أمونيا"، وذلك بحضور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وهيلدا كليميتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد عامر، نائب الرئيس التنفيذى لشركة "سكاتك النرويجية" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بهيلدا كليميتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، مؤكدًا أن مصر والنرويج تجمعهما علاقات تعاون وثيقة، ومُعربًا عن تقديره للشركات النرويجية التى تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات المهمة فى مصر، ومن أبرز هذه الشركات شركة "سكاتك" التى تحظى بدعم واهتمام كبيرين من الحكومة النرويجية.

وفى غضون ذلك، هنأ الدكتور مصطفى مدبولى شركة "سكاتك النرويجية" على نجاحها فى التوقيع اليوم على عقدين مهمين لشراء الأمونيا الخضراء من مصر، وأحد هذه العقود هو أول عقد ملزم مع شركة فيرتيجلوب لشراء الأمونيا الخضراء على مستوى العالم.

وبدوره، قال تيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذى لشركة "سكاتك" النرويجية، أن تحالف "مصر للهيدروجين الأخضر"، الذى تقوده شركة "سكاتك النرويجية"، مع كل من شركة "فيرتيجلوب"، و"أوراسكوم للإنشاءات"، و"صندوق مصر السيادي"، بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء نجح فى توقيع اتفاق ملزم لبيع الأمونيا الخضراء لمدة 20 عامًا مع شركة فيرتيجلوب اليوم خلال مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى.



وأشار إلى أن التحالف قد بدأ فى بناء المشروع عام 2021 بغرض تطوير وبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يتم تحويله إلى أمونيا خضراء بمصنع شركة مصر للأسمدة، وتصديره إلى الخارج عن طريق شركة المشروع "مصر للهيدروجين الأخضر".

وأضاف أن المشروع يقوم بإنتاج حوالى 13 ألف طن من الهيدروجين الأخضر الذى يتم تحويله إلى ما يقرب من 70 ألف طن من الأمونيا المنتجة من الطاقة المتجددة فى السنة، بمجموع استثمارات ٥٠٠ مليون دولار أمريكى، من خلال محطتى إنتاج طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة 270 ميجاوات لتغذية عمليتى تحليل الهيدروجين وتصنيع الأمونيا.



وأشار إلى أنه بعد نجاح المشروع فى تأمين اتفاق طويل الأجل هو الأول من نوعه على مستوى العالم لبيع إنتاج المشروع من الأمونيا الخضراء لمدة 20 عاماً إلى شركة فيرتيجلوب، سوف تستكمل شركة المشروع العمل مع شركاء التمويل وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للانتهاء من إعداد عقود التمويل والانتفاع بالأرض لمحطات الطاقة المتجددة، وذلك بعد أن قامت الشركة بتشغيل المرحلة الأولى من المشروع بنجاح خلال مؤتمر المناخ كوب27 الذى عقد فى شرم الشيخ عام 2022 فى حضور رئيس الجمهورية. ومن المخطط وصول المشروع للإغلاق المالى خلال النصف الأول من عام 2025.

كما أشار الرئيس التنفيذى لشركة "سكاتك" النرويجية إلى أن الشركة وقعت اليوم أيضًا عقدًا مع شركة يارا كلين أمونيا النرويجية لشراء الأمونيا الخضراء من مشروع "دمياط للأمونيا الخضراء" الذى ستنفذه الشركة باستثمارات 900 مليون دولار فى ميناء دمياط بالشراكة مع شركة موبكو والشركة القابضة للبتروكيماويات.

وأشار إلى انه بموجب العقد ستشترى شركة يارا الأمونيا الخضراء من مصر لمدة 20 عامًا.

وأكد المهندس / طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاتفاقية تعكس الثقة فى المشروع ومناخ الاستثمار فى مصر، مشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروع تقدر بحوالى 900 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، لافتا إلى أن المشروع يهدف لتوليد طاقات متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 480 ميجاوات من الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

كما أكد السيد/ وليد جمال الدين أهمية مشروعات الشركة فى إطار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاستعداد لتقديم الدعم اللازم لها.