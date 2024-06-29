رئيسة المفوضية الأوروبية: تعاون مصر والاتحاد الأوروبى يحرك الجبال

كتب محمد عبد العظيم

قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي سواء من خلال القطاع العام أو القطاع الخاص ورأس المال الذي بحوزته يمكن أن يحرك الجبال.

وأضافت خلال كلمتها في الجلسة الحوارية حول أجندة الإصلاح الاقتصادي ضمن فعاليات افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "بعد الاستماع إلى التفاصيل في صورة أكبر، فنحن لسنا في قارتين مختلفتين نحن شركاء نحو سواحل البحر المتوسط.

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية: "ومن ثم التعاون واسهم كل منا بأفضل ما لديه النتائج ستكون رائعة للشعوب التي نخدمها والشباب الذين يتطلعون للفرص والمستقبل.. وأري ذلك بمثابة مهمة تجمعنا من أجل مستقبل أفضل ليس فقط لمصر والاتحاد الأوروبي فقط ولكن البشرية كلها.. ويسعدني ويشرفني التواجد هنا".