خطة القوافل العلاجية الشهرية التابعة لحياة كريمة خلال يوليو بقرى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

حصل اليوم السابع، علي خطة القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة خلال شهر يوليو المقبل بقرى البحر الأحمر، والتي يتم خلالها إجراء الفحوصات والكشف والتحاليل مجانا .

تنطلق اولى تلك القوافل يوم 12 يوليو المقبل الموافق الجمعة وتبدا بوحدة الأمل فى القصير، حيث تقضى فيها لمدة يومين ومنها تنطلق الى قرى مرسى حميرة والخبر بالشلاتين وتستغرق فيها يومين، ثم تتجه الى حلايب جنوبا يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 يوليو، ومنها الى قرية أبو رماد وتقضي أيضا فيها يومين.

وتستكمل القوافل العلاجية مسيرتها من أبو رماد الى مدينة مرسى علم وتحديدا بمركز طب الأسرة هناك وتستغرق أيضا يومين السبت والأحد 20 و21 من نفس الشهر، ثم الى قرية أم الحويطات بسفاجا، وتختم القوافل أعمالها بوحدة الأمل بسفاجا وتقضى فيها يومين الأربعاء والخميس الموافقين 24 و25 يوليو .

وتجرى القوافل العلاجية أعمالها من إجراء الكشف وصرف العلاج والأشعة والتحاليل وندوات توعية مجانا، ويتم التحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر .



