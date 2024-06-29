جهود مكثفة للسيطرة على هبوط أرضى بمنطقة جسر النيل بقرية دهتورة بالغربية.. فيديو

الغربية - محمد طارق

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا، من موقع الهبوط الأرضي بقرية دهتورة التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، حيث رصد الجهود المكثفة للأجهزة التنفيذية للسيطرة علي الهبوط وإعادة فتح الطريق.

وشهدت قرية دهتورة التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، هبوط مفاجئ بطريق جسر النيل الرابط بين قري وجه بحري المركز، مما أسفر عن سقوط سيارة نقل، وتم غلق الطريق وإخطار الأجهزة التنفيذية لاتخاذ اللازم.

ومن جانبه، انتقل المحاسب وائل جمعة رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي حانوت التابع له القرية، إلي موقع الحادث وتم إخطار الأجهزة الأمنية من غاز طبيعي وصرف صحي وشركة مياة الشرب، للتواجد بالمكان لحين إصلاح الهبوط بالطريق، موضحاً أنه لا توجد أي مشاكل في المرافق الموجودة وجاري إصلاح الهبوط ورفع السيارة باستخدام ونش.