جهاز أكتوبر الجديدة: تسليم أولى حضانات منطقة غرب المطار وتنفيذ 3 أسواق تجارية

كتب أحمد حسن

صرح المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأنه تم تسليم أولى حضانات منطقة غرب المطار لمسئولي وزارة التضامن الاجتماعى ، وذلك بحضور المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، والمهندس محمد فوزى، المستشار الهندسى لمشروعات وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك تمهيداً لتشغيلها ودخولها الخدمة فى أقرب وقت ممكن.

وأضاف المهندس محمد عبد المقصود، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 أسواق تجارية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية للإعلان عن موعد المزاد العلني لبيع الوحدات الإدارية والتجارية، مضيفاً أنه تم الانتهاء من مدرسة " توفيق الحكيم " للتعليم الأساسي بمنطقة غرب المطار، بجانب جاهزيتها للموسم الدراسي الجديد، تعزيزاً لمنظومة الخدمات بمنطقة غرب المطار، تلك المنطقة الواعدة بالمدينة.

وأشار رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إلى أنه جار تنفيذ 4 حضانات أخرى، بالإضافة إلى 4 مدارس ونادٍ اجتماعى ومركز شباب، ومن المتوقع الانتهاء من التنفيذ فى نهاية العام الحالي.