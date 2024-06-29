جامعة دمياط تحقق إنجازا جديدا بإدراجها لأول مرة فى تصنيف US News

دمياط- معتز الشربيني

حصلت جامعة دمياط، على الترتيب 1408 عالميا في تصنيف US News 2024-2025، والترتيب 86 وأفريقيا والترتيب 23 محليا من بين 29 جامعة مصرية ظهرت في التصنيف.

يعتمد تصنيف يو إس نيو العالمي على عدة معايير مستمدة من Clarivate Analytics مثل السمعة البحثية العالمية والإقليمية عدد الأبحاث المنشورة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عدد الأعمال المؤلفة واجمالي عدد الاستشهادات بالأبحاث المنشورة وعدد الأبحاث المنشورة من الجامعة ضمن أعلى 10% من الأبحاث الأكثر إستشهادا وعدد الأبحاث المشتركة دولياً.

يعتبر الهدف الأساسي لإصدار تصنيف يو إس نيوز لأفضل جامعات العالم هو تقديم خدمة للطلاب تسمح لهم بالاختيار الأمثل لمكان الدراسة عن طريق إجراء مقارنات دقيقة بين المؤسسات التعليمية المتاحة إضافة إلى تصنيفات منفصلة في عدة مجالات، تشتمل التخصصات الرئيسية مثل علوم الهندسة- الطب- الرياضيات- الكمبيوتر- العلوم الاجتماعية.

وفي هذا الصدد يتقدم الدكتور حمدان ربيع بتهنئة جميع منتسبي الجامعة، وتقديم الشكر والتقدير لفريق التصنيف بالجامعة برئاسة الأستاذة الدكتورة أماني الديسطي، كما يتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير لكل من ساهم من أسرة جامعة دمياط قيادات وعلماء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين في ظهور الجامعة فى التصنيفات العالمية والإقليمية.



