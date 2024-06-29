اليوم السابع
Ads
السبت، 29 يونيو 2024 10:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

توافد طلاب الثانوية فى المنوفية على اللجان لأداء امتحانى الفيزياء والتاريخ

السبت، 29 يونيو 2024 08:50 ص
توافد طلاب الثانوية فى المنوفية على اللجان لأداء امتحانى الفيزياء والتاريخ طلاب الثانوية العامة
كتب ـ محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، التوافد على اللجان لأداء امتحان مادتى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، وسط تواجد أمنى مكثف أمام اللجان .

تابع محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، عملية توزيع صناديق الأسئلة لامتحانات الثانوية العامة لليوم الثالث، للمواد المضافة للمجموع، ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان مادتى التاريخ والفيزياء، في ظل التنسيق بين أجهزة ومؤسسات الدولة.

وحرص "الفولى" علي متابعة عملية توزيع صناديق أسئلة امتحان الثانوية العامة، وخطوط سير سيارات التوزيع والحراسات الأمنية المرافقة للتأمين.

 







الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2024

تسريب امتحانات الثانوية العامة

دعاء لطلاب الثانوية العامة

ادعية لطلاب الثانوية العامة

امتحان الثانوية العامة اليوم

الثانوية العامة جدول

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول الثانوية العامة 2024

امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2024

امتحان التاريخ للثانويه العامه 2024

امتحان الفيزياء للثانويه العامه

تسريب امتحان الفيزياء

تسريب امتحان التاريخ

الثانوية العامة امتحانات

الثانوية العامة بالانجليزي

بوابة الثانوية العامة

امتحان الفيزياء بالإنجليزى

اجابات امتحان الفيزياء علمى

اسئلة امتحان الفيزياء 2024

اجابات امتحان الفيزياء علمى 2024

اجابات امتحان التاريخ أدبى

اسئلة امتحان التاريخ2024

اجابات امتحان التاريخ 2024




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة