توافد طلاب الثانوية فى المنوفية على اللجان لأداء امتحانى الفيزياء والتاريخ

كتب ـ محمد فتحى

بدأ طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، التوافد على اللجان لأداء امتحان مادتى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، وسط تواجد أمنى مكثف أمام اللجان .

تابع محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، عملية توزيع صناديق الأسئلة لامتحانات الثانوية العامة لليوم الثالث، للمواد المضافة للمجموع، ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان مادتى التاريخ والفيزياء، في ظل التنسيق بين أجهزة ومؤسسات الدولة.

وحرص "الفولى" علي متابعة عملية توزيع صناديق أسئلة امتحان الثانوية العامة، وخطوط سير سيارات التوزيع والحراسات الأمنية المرافقة للتأمين.