تكليف 125 أخصائي تمريض للعمل بالمستشفيات الجامعية بمحافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن تكليف 125 أخصائي تمريض من دفعة 2022، للعمل بمستشفيات سوهاج الجامعية، وذلك لتغطية احتياجات المستشفيات وسد العجز فى أعداد أعضاء الهيئة التمريضية، مؤكداً على أن قرار التكليف جاء بناءاً على اهتمام القيادة السياسية وتقديرها لكل ما تبذله الفرق الطبية ومنهم هيئة التمريض من مجهود كبير لخدمة المرضي والإرتقاء بالخدمات الطبية، وتقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى من الجودة، هذا إلى جانب دورهم الإنساني الذى يؤدونه فى مختلف المراحل العلاجية للمرضى.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن ملف التمريض يشهد تطورا ملحوظاََ فى الآونة الأخيرة، سواء على المستوى المادي أو المعنوي، حيث تحرص وزارة الصحة والهيئات التابعة لها على تقديم كافة أوجه الدعم والاهتمام للفرق التمريضية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأداء التمريضى داخل المؤسسات الصحية، لضمان التطوير المستمر لمهنة التمريض، والتأكد من حصول المرضي على رعاية صحية متميزة، مضيفاً أن المستشفيات الجامعية بسوهاج واحدة من مستشفيات الوجه القبلي التى تشهد زيادة واسعة من قبل المترددين عليها بشكل يومي، لذلك تسعي إدارة الجامعة إلى سد العجز فى الكادر التمريضى وتحقيق التوازن بين أعداد المرضى المتزايد، ومقدمي الخدمات الطبية والتمريضية، متمنياً للمكلفين الجدد التوفيق والنجاح فى أداء عملهم السامي بمهنة التمريض.