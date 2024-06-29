تغيب "بلوجر" عن أولى جلسات محاكمتها بتهمة نشر الفجور بالمحكمة الاقتصادية

كتب أحمد حسني

تغيبت "ن. ط" البلوجر المتهمة بنشر الفسق والفجور، عن حضور أولى جلسات محاكمتها في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت.

وقررت نيابة الهرم في وقت سابق، إحالة المتهمة إلى المحاكمة، ووجهت لها تهم نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة، ومشاهد إباحية تبثها المتهمة عبر حسابها الشخصي من أجل جمع الأرباح.

وبدأت الواقعة بضبط البلوجر "ن. ط" في الجيزة لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدة) بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق "التيك توك"، بهدف تحقيق نسب مشاهدة بغرض الشهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، وبحوزتها "هاتف محمول" وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.