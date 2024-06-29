اليوم السابع
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تعرف على مجالات المجمع الصناعى الثالث للشباب فى بورسعيد

السبت، 29 يونيو 2024 05:00 ص
تعرف على مجالات المجمع الصناعى الثالث للشباب فى بورسعيد مجمع ٣ يوليو ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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يقترب المجمع الصناعي الثالث للشباب "3 يوليو" بمحافظة بورسعيد من الإنتهاء تمهيداً للافتتاح خلال الفترة القادمة.

وبدأت النهاية من أعمال طبقات التأسيس بالمنطقة الصناعية بالكامل، وذلك بعد الانتهاء من دخول المرافق للمنطقة، وكذلك أعمال إدخال التيار الكهربائي وتركيب المحولات، والإنتهاء من دخلات المياه الفرعية لجميع الوحدات الصناعية.

يعمل المجمع على توفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

ويضم مجمع الصناعات الثالث على الأنشطة التالية : (مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية).


 







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