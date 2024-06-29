تصدير 9134 طنا من الرمان منذ بداية الموسم حتى الآن

كتبت ـ أسماء نصار

يعتبر الرمان أحد أقدم الثمار التي عرفها الإنسان وأدرك قيمتها الغذائية والعلاجية مبكراً، فهو صيدلية متكاملة لعلاج العديد من الإمراض والوقاية منها حيث يعد الرمان من المحاصيل البستانية المصرية الواعدة.

وفى التقرير التالى نتعرف على حجم صادرات مصر من الرمان:-

1- تم تصدير 9134 طن رمان منذ يناير 2024 حتى يونيو الحالي مقابل 3520 عن نفس الفترة من العام الماضى.

2- صادرات الرمان المصري تأتى ضمن قائمة أهم الصادرات المصرية من السلع الزراعية وأشهر الفواكه المفضلة بالسوق المحلي، نظرًا للونه المميز ومذاقه الجيد.

3- صادرات الرمان شهدت تدفقا ملحوظا إلى الأسواق الخارجية، حيث بلغت الزيادة منذ بدء موسم التصدير حوالى 159.4%، عن نفس الفترة من العام الماضى.

4- يتم التصدير طبقاً لجميع الاشتراطات الحجرية والدولية.

5- محافظة أسيوط ذات ميزة نسبية عالية في إنتاج محصول الرمان حيث تحتل المرتبة الأولى من بين محافظات الجمهورية بنحو 54,٠9 % من متوسط إجمالي الإنتاج على مستوى الجمهورية.

6- يزرع في مصر العديد من الأصناف المحلية الجيدة الصفات منها المنفلوطي "نسبة إلى زراعته في مركز منفلوط بمحافظة أسيوط".

7- يتم تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية.