تجديد حبس المتهم بقتل والدته وشقيقيه فى الغربية 15 يوما

الغربية مصطفى عادل

جددت جهات التحقيق بمحكمة المحلة الكبرى، حبس المتهم بقتل والدته وشقيقيه وإشعال النيران في الجثامين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه مستشفى الأمراض النفسية، للتأكد من سلامة قواه العقلية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، قد نجحت في ضبط المحامى المتهم بذبح والدته وشقيقه وشقيقه واشعال النيران في الجثامين بعد اختفائه بمدينة بلطيم.

كانت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في منزل بعزبة رستم التابعة لمركز قطور، وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف والحماية المدنية لمكان البلاغ، وتبين العثور على جثث لسيدة ونجليها مقتولين وإشعال النيران في الجثامين.

وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة نجل السيدة المتوفاة، حيث قام بتخدير المجني عليهم، وذبحهم بسكين واشعال النيران في الجثث للتخلص منهم، وفر هاربا.

وبعرضه على النيابة العامة امرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة القضية، وإيداعه مستشفى الصحة النفسية.