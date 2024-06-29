بقوس وسهم.. إصابة شرطى فى هجوم على سفارة إسرائيل فى صربيا

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية فى صربيا أن شخصا مسلحا بقوس وسهم أصاب شرطيا كان يحرس السفارة الإسرائيلية فى بلجراد، السبت، ورد الشرطى بإطلاق النار مما أدى لمقتل المهاجم.

وقال وزير الداخلية إيفيكا داسيتش فى بيان، إن المهاجم أطلق سهما قصيرا على الشرطى فأصابه فى رقبته، وأضاف أن الشرطى "استخدم السلاح دفاعا عن النفس لإطلاق النار على المهاجم الذى توفى متأثرا بجراحه".

وأشار وزير الداخلية إلى أن الشرطى كان واعيا عندما تم نقله إلى مستشفى الطوارئ الرئيسى فى بلغراد، حيث ستجرى له عملية جراحية لإزالة السهم من رقبته.

وأوضح داسيتش: "يتم التحقيق فى جميع ملابسات الهجوم ودوافعه المحتملة"، وحسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، فإن هوية المهاجم لا تزال قيد البحث.