بدء دخول طلاب الثانوية بالمنوفية لجان الامتحان لأداء مادتى الفيزياء والتاريخ

المنوفية - محمد فتحى

بدأ طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، دخول اللجان لأداء امتحان مادتى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، وسط تواجد أمنى مكثف أمام اللجان.

وتابع محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، عملية توزيع صناديق الأسئلة لامتحانات الثانوية العامة لليوم الثالث ، للمواد المضافة للمجموع، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان مادتى التاريخ والفيزياء، في ظل التنسيق بين أجهزة ومؤسسات الدولة.

حرص "الفولى"علي متابعة عملية توزيع صناديق أسئلة امتحان الثانوية العامة، وخطوط سير سيارات التوزيع والحراسات الأمنية المرافقة للتأمين.

جدير بالذكر أن مديرية تعليم المنوفية، قامت بفرش وتجهيز 22 استراحة بجميع الإدارات التعليمية، لاستضافة المعلمين المغتربين المشاركين في الاشراف على انتظام وانضباط العملية الامتحانية بلجان محافظة المنوفية .

يذكر أن اللجان الامتحانية 104 لجنة، وعدد الطلاب الذين لهم حق دخول الامتحان 36721 طالباً وطالبة، منهم 7486 للشعبة الأدبية، 23285 للشعبة العلمية علوم، وللشعبة العلمية رياضيات 5960.