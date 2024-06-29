المجلس الوطنى الفلسطينى: قرارات الكابينت تعكس عمق تطرف حكومة الاحتلال

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قال المجلس الوطنى الفلسطينى، إن قيام تحالف حكومة اليمين العنصرى فى دولة الاحتلال الإسرائيلى بشرعنة البؤر الاستيطانية وزيادة الاستعمار بالضفة الغربية، والاستمرار بعمليات القرصنة من أموال المقاصة يعكس عمق العنصرية والتطرف الذى يحكم تركيبة حكومة الاحتلال والعقلية الإجرامية.



وأكد المجلس - فى بيان صحفى - أن "الاستعمار الإسرائيلى فى الأرض الفلسطينية هو غير شرعى ومخالف لكل القوانين، فالكيان العنصرى قام بشكل استعمارى إحلالى غير شرعى على أرضنا الفلسطينية، وإن هذه التوجهات الاستعمارية التوسعية لحكومة الفصل العنصرى والعناوين الارهابية فى تركيبتها ستزيد من تفجر الأوضاع فى كل المنطقة، وهو ما تهدف إليه هذه الحكومة فى ظل تصاعد جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقى والتهجير القسرى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة".



وطالب المجلس، المجتمع الدولى والمؤسسات الدولية بحماية القرارات الدولية والأممية التى تجرم الاستعمار الإسرائيلي، وبفرض عقوبات رادعة ضد حكومة الاحتلال المتطرفة لإجبارها على احترام القرارات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية.