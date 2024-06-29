الكنيسة الكاثوليكية مهنئة بـ30 يونيو: نتمنى أن تكون ملؤها الخير والسلام للشعب

كتب ـ محمد الأحمدى

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وجاء فى بيان بطريرك الأقباط الكاثوليك "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، أهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكل قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة الـ 30 من يونيو.

وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية بمصر صلاتها وتعضيدها لكل قيادات الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى يوفقكم الله القدير فيما هو صالح للبلاد، كما تتمنى أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها العظيم".