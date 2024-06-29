الكرملين: روسيا لم تتدخل مطلقا فى الانتخابات الأمريكية ولا تعتزم فعل ذلك

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أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، أن موسكو لم تتدخل مُطلقًا في العمليات الانتخابية الأمريكية، ولا تعتزم فعل ذلك، مؤكدا أنها لن تصدر أي تقييمات على المناقشات الانتخابية.

وقال بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "إن هذا الأمر شأن داخلي خاص بالولايات المتحدة".. مؤكدًا: "ليس لدينا أي عزم على الإطلاق لإصدار أي تقييمات تتعلق بهذ المناقشات".

وأضاف: "لم نتدخل مطلقًا في الحملات الانتخابية"، مؤكدا: "لا نعتزم أن نفعل ذلك الآن أيضًا".

وأشار إلى أنه كانت هناك تحقيقات متكررة تخص هذا الملف في الولايات المتحدة، حيث اتهم الكثير روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، مُوضحًا أن واشنطن نفسها خلصت، في النهاية، إلى أنه لم يحدث أي تدخل.