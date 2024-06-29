العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى خلال 10 سنوات.. بالأرقام

كتب مدحت عادل

تسعى الدولة المصرية لزيادة مواردها من النقد الأجنبي من خلال تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخاصة الأوروبية، والتي توفر فرص عمل جديدة لخفض معدلات البطالة، وهذا ما تؤكده بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، والتي ترصد العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوربي خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وجاء تطور استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية وفقا لما يلي :

• 6.6 مليار دولار عام 2013 / 2014.

• 6.5 مليار دولار عام 2014 / 2015.

• 7.9 مليار دولار عام 2015 / 2016.

• 8.7 مليار دولار عام 2016 / 2017.

• 8 مليارات دولار عام 2017 / 2018.

• 10.2 مليار دولار عام 2018 / 2019.

• 9 مليارات دولار عام 2019 / 2020.

• 5.1 مليار دولار عام 2020 / 2021، ويرجع هذا الانخفاض نتيجة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

• 6.7 مليار دولار عام 2021 / 2022.

• 6.8 مليار دولار عام 2022 / 2023.

وكانت أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي استثماراً في مصر خلال العام المالي 2022 / 2023 وفقا لما يلي :

1. إيطاليا بقيمة 2.6 مليار دولار.

2. هولندا بقيمة 1.1 مليار دولار.

3. لوكسمبورج بقيمة 830.9 مليون دولار.

4. فرنسا بقيمة 591.3 مليون دولار.

5. بلجيكا بقيمة 557.6 مليون دولار.

6. ألمانيا بقيمة 355.7 مليون دولار.

7. إسبانيا بقيمة 161 مليون دولار.

8. أيرلندا بقيمة 133.3 مليون دولار.

9. البرتغال بقيمة 117 مليون دولار.

10. السويد بقيمة 108.9 مليون دولار.

وجاء تطور الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي خلال الـ 10 سنوات الماضية كما يلي:

• 8.1 مليار دولار عام 2014.

• 6 مليارات دولار عام 2015.

• 5.7 مليار دولار عام 2016.

• 7.7 مليار دولار عام 2017.

• 9 مليارات دولار عام 2018.

• 9.3 مليار دولار عام 2019.

• 7.8 مليار دولار عام 2020.

• 13.4 مليار دولار عام 2021.

• 17.3 مليار دولار عام 2022.

• 11.8 مليار دولار عام 2023.

وسجل أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي استيراداً من مصر خلال عام 2023:

1. إيطاليا بقيمة 3.1 مليار دولار.

2. إسبانيا بقيمة 1.8 مليار دولار.

3. اليونان بقيمة 1.6 مليار دولار.

4. هولندا بقيمة 939.8 مليون دولار.

5. فرنسا بقيمة 854.8 مليون دولار.

6. ألمانيا بقيمة 796.6 مليون دولار.

7. رومانيا بقيمة 520.9 مليون دولار.

8. بلجيكا بقيمة 423.9 مليون دولار.

9. بولندا بقيمة 269.7 مليون دولار.

10. سلوفينيا بقيمة 236 مليون دولار.



أما الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي خلال الـ 10 سنوات الماضية فكانت كما يلي:

• 23 مليار دولار عام 2014.

• 24.1 مليار دولار عام 2015.

• 23.1 مليار دولار عام 2016.

• 20.1 مليار دولار عام 2017.

• 22.3 مليار دولار عام 2018.

• 20.9 مليار دولار عام 2019.

• 19.2 مليار دولار عام 2020.

• 20.7 مليار دولار عام 2021.

• 21.3 مليار دولار عام 2022.

• 19.4 مليار دولار عام 2023.

وكان أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي تصديراً إلى مصر خلال عام 2023:

1. ألمانيا بقيمة 4.1 مليار دولار.

2. إيطاليا بقيمة 3.2 مليار دولار.

3. فرنسا بقيمة 1.6 مليار دولار.

4. إسبانيا بقيمة 1.5 مليار دولار.

5. هولندا بقيمة مليار دولار.

6. بلجيكا بقيمة مليار دولار.

7. السويد بقيمة 989.6 مليون دولار.

8. بلغاريا بقيمة 918.4 مليون دولار.

9. رومانيا بقيمة 754.6 مليون دولار.

10. اليونان بقيمة 548.6 مليون دولار.