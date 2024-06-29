اليوم السابع
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السبت، 29 يونيو 2024 09:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السعودية تحث مواطنيها على مغادرة لبنان بشكل فورى

السبت، 29 يونيو 2024 08:00 م
السعودية تحث مواطنيها على مغادرة لبنان بشكل فورى علم السعودية
أ ش أ

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 دعت المملكة العربية السعودية، جميع مواطنيها إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان، وحثت رعاياها المتواجدين هناك إلى مغادرة الأراضى اللبنانية بشكل فورى.


وأكدت سفارة المملكة لدى لبنان - فى بيان أذاعته وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم /السبت/ - أنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث الجارية جنوب لبنان، وتؤكد على دعوتها السابقة لجميع المواطنين السعوديين إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان، وتحث الرعايا السعوديين الموجودين هناك على مغادرة الأراضى اللبنانية بشكلٍ فورى.


ولفتت السفارة إلى ضرورة تواصل مواطنيها معها حال حدوث أى طارئ، متمنية الأمن والسلامة للجميع.







السعودية

لبنان

إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى




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