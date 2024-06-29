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الرئيس السيسى: مؤتمر الاستثمار أولى الخطوات لمسار ترفيع العلاقات مع أوروبا

السبت، 29 يونيو 2024 11:27 ص
الرئيس السيسى: مؤتمر الاستثمار أولى الخطوات لمسار ترفيع العلاقات مع أوروبا الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا إيجابيًا في شتى مجالات التعاون، وقد تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك: "نحن نجتمع معًا للمرة الثانية في فترة وجيزة، لنشهد انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024، الذي يمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات، ويعكس أيضًا التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.







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